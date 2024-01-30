Садчикова (Дементьева) Екатерина Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садчикова (Дементьева) Екатерина Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1878

Муж: Садчиков Кирилл Васильев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Садчиков Андрей Кириллов

Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Садчикова Пелагея Кириллова

Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.07.1887

Дочь: Садчикова Марина Кириллова

Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.04.1889

Сын: Садчиков Александр Кирилов

Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Садчиков Стефан Кирилов

Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.08.1892

Сын: Садчиков Александр Кирилов

Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.09.1894

Сын: Садчиков Михаил Кирилов

Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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