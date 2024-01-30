Садчикова (Дементьева) Екатерина Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1878
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Садчикова Пелагея Кириллова
Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
12.07.1887
Дочь: Садчикова Марина Кириллова
Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
04.04.1889
Сын: Садчиков Александр Кирилов
Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
29.08.1892
Сын: Садчиков Александр Кирилов
Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
16.09.1894
Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно