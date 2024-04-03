село Кондуровка, село Кондуровка, Саракташский район, Оренбургская область (на 2018) — Familio

Кондуровка

Саракташский район, Оренбургская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
646Кундуровский (Кондуровский), отр. казач. Ор. в.при р. Сакмаре.15512151450459Мечетей 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Воздвиженский
467. Кондуровский, поселок казачий, при реке Сакмаре, дворов 173, жителей 895, 2 мечети, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Саракташский район
72194Кандуровкасело51°31'с.ш.56°41'в.д.M-40-018
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