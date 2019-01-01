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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
640Верхне - Озерная, стан. казач. Ор. в.при рч. Касышке.143станов. кварт.300750743Церквей православных 2, школа, почтовая станция, еженедельно базар, завод кожевенный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
469. Верхнеозерная, станица казачья, при речке Касышке, дворов 329, жителей 1790, стан. првл. (уездный город 148 в.), церковь православная, 2 школы, почтовая станция, кож Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
пос. Верхне-Озерный
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71671Верхнеозерноесело51°24'с.ш.56°42'в.д.M-40-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53610419106с Верхнеозёрноесело