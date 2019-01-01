село Верхнеозёрное, село Верхнеозёрное, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Верхнеозёрное

Беляевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
640Верхне - Озерная, стан. казач. Ор. в.при рч. Касышке.143станов. кварт.300750743Церквей православных 2, школа, почтовая станция, еженедельно базар, завод кожевенный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Гирьяльский
469. Верхнеозерная, станица казачья, при речке Касышке, дворов 329, жителей 1790, стан. првл. (уездный город 148 в.), церковь православная, 2 школы, почтовая станция, кож Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Орский уезд
пос. Верхне-Озерный

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Беляевский район
71671Верхнеозерноесело51°24'с.ш.56°42'в.д.M-40-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Беляевский муниципальный район, Сельское поселение Донской сельсовет
53610419106с Верхнеозёрноесело
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