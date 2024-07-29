Андреева-Полякова (Садчикова) Анна Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева-Полякова (Садчикова) Анна Кириллова

Место рождения

Кондуровка, Саракташский район, Оренбургская область

Дата рождения

07.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1879

Отец: Садчиков Кирилл Васильев

Мать: Садчикова (Дементьева) Екатерина Трифонова

Кондуровка, Саракташский район, Оренбургская область
Восприемники: Илецкий мещанин Никифор Гаврилов Садчиков и мещанка Параскева Никитина Старофомова
Бракосочетание
10.11.1896

Муж: Андреев (Он Же Поляков) Алексей Тарасов

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Илецкие мещане оба на момент бракосочетания. Свидетели по жениху Илецкие мещане Филипп Дмитриев Лишманов, Михаил Иванов Петров; по невесте Илецкие мещане Сергей Семенов Тимофеев, Ивна Яковлев Садчиков... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1901

Сын: Андреев (Поляков) Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Андреев (Он Же Поляков) Алексей Тарасов

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: Илецкий мещанин Яков Михайлов Антонов и Пелагея Кирилова Садчикова (родная сестра Анны Кириловой).
Смерть
Неизвестно

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