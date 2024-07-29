Андреева-Полякова (Садчикова) Анна Кириллова
Место рождения
Дата рождения07.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1879
Восприемники: Илецкий мещанин Никифор Гаврилов Садчиков и мещанка Параскева Никитина Старофомова
Бракосочетание
10.11.1896
Илецкие мещане оба на момент бракосочетания. Свидетели по жениху Илецкие мещане Филипп Дмитриев Лишманов, Михаил Иванов Петров; по невесте Илецкие мещане Сергей Семенов Тимофеев, Ивна Яковлев Садчиков... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1901
Сын: Андреев (Поляков) Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Андреев (Он Же Поляков) Алексей Тарасов
Восприемники: Илецкий мещанин Яков Михайлов Антонов и Пелагея Кирилова Садчикова (родная сестра Анны Кириловой).
Смерть
Неизвестно