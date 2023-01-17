Огородникова (Лубягина) Катерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородникова (Лубягина) Катерина Григорьева

Огородникова (Лубягина) Катерина Григорьева

avatar

Место рождения

дер. Сергеевцы (Федора Носова)

Дата рождения

1688

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Лубягин Григорий Васильевич

Мать: Лубягина Пелагея Иванова

дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Рождение ребёнка
1718

Сын: Огородников Тить Петрович

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Огородников Ларион Петрович

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Огородников Карп Петрович

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Грухина Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Пётр Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close