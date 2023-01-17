Огородникова (Лубягина) Катерина Григорьева
Место рождениядер. Сергеевцы (Федора Носова)
Дата рождения1688
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Рождение ребёнка
1718
Сын: Огородников Тить Петрович
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Огородников Ларион Петрович
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1726
Сын: Огородников Карп Петрович
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Грухина Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764