Лубягина Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1674
Отец ребёнка: Лубягин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1688
Дочь: Огородникова Катерина Григорьева
Отец ребёнка: Лубягин Григорий Васильевич
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Марина Григорьева
Отец ребёнка: Лубягин Григорий Васильевич
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Смерть
После 1710