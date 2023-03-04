Лубягина Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягина Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Лубягин Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Лубягин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1688

Дочь: Огородникова Катерина Григорьева

Отец ребёнка: Лубягин Григорий Васильевич

дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Рождение ребёнка
1698

Дочь: Марина Григорьева

Отец ребёнка: Лубягин Григорий Васильевич

дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубягин Григорий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Смерть
После 1710
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