Лубягин Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягин Ефим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Лубягин Григорий Васильевич

Мать: Лубягина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Лубягина Дарья Артемьева

дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Рождение ребёнка
1713

Сын: Лубягин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Лубягина Дарья Артемьева

дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубягина Дарья Артемьева

Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Смерть
1743
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
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