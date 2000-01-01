Лубягин Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Лубягина Дарья Артемьева
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Лубягина Дарья Артемьева
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубягина Дарья Артемьева
Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Смерть
1743
дер. Сергеевцы (Федора Носова)