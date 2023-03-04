Лубягин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1656
Дата смерти1726
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Мать ребёнка: Лубягина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1688
Дочь: Огородникова Катерина Григорьева
Мать ребёнка: Лубягина Пелагея Иванова
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Марина Григорьева
Мать ребёнка: Лубягина Пелагея Иванова
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубягина Пелагея Иванова
Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Смерть
1726
дер. Сергеевцы (Федора Носова)