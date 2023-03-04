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Лубягин Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1656

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Лубягин Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Лубягина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1688

Дочь: Огородникова Катерина Григорьева

Мать ребёнка: Лубягина Пелагея Иванова

дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Рождение ребёнка
1698

Дочь: Марина Григорьева

Мать ребёнка: Лубягина Пелагея Иванова

дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубягина Пелагея Иванова

Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Смерть
1726
дер. Сергеевцы (Федора Носова)