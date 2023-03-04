Лубягина Дарья Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягина Дарья Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1674 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Лубягин Ефим Григорьевич

дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Рождение ребёнка
1713

Сын: Лубягин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Лубягин Ефим Григорьевич

дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубягин Ефим Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Смерть
После 1710
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