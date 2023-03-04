Лубягина Дарья Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Лубягин Ефим Григорьевич
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Лубягин Ефим Григорьевич
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевцы (Федора Носова)
Смерть
После 1710