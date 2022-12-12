Грухина (Огородникова) Ефимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрухина (Огородникова) Ефимия Петрова

Грухина (Огородникова) Ефимия Петрова

avatar

Место рождения

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Огородников Пётр Фёдорович

Мать: Огородникова Катерина Григорьева

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Грухин Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Завалина Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Грухин Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Грухин Ларион Тимофеевич

Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович

Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Крутихина Васса Тимофеевна

Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шадрина Агафия Тимофеевна

Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Тимофей Харитонович

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close