Грухина (Огородникова) Ефимия Петрова
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Завалина Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Крутихина Васса Тимофеевна
Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шадрина Агафия Тимофеевна
Отец ребёнка: Грухин Тимофей Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795