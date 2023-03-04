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Грухин Фёдор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Грухин Тимофей Харитонович

Мать: Грухина Ефимия Петрова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Грухин Терентий Фёдорович

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Грухин Лаврентий Фёдорович

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Авдокия Исакова

Смерть
1846
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