Грухин Фёдор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Грухин Тимофей Харитонович
Мать: Грухина Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Грухин Терентий Фёдорович
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Грухин Лаврентий Фёдорович
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Авдокия Исакова
Смерть
1846