Грухина (Маркова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Маркова) Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Грухин Терентий Фёдорович

Отец ребёнка: Грухин Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Грухин Лаврентий Фёдорович

Отец ребёнка: Грухин Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Грухин Фёдор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Фёдор Тимофеевич

Смерть
После 1795
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