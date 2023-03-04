Грухина (Маркова) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Грухин Терентий Фёдорович
Отец ребёнка: Грухин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Грухин Лаврентий Фёдорович
Отец ребёнка: Грухин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Грухин Фёдор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795