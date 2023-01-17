Грухин Ларион Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Грухин Тимофей Харитонович
Мать: Грухина Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Грухина Федосия Михайлова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Васса Ларионовна
Мать ребёнка: Грухина Федосия Михайлова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Грухина Неонила Ларионовна
Мать ребёнка: Грухина Федосия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1839