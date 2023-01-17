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Грухин Ларион Тимофеевич

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Место рождения

Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1764

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Грухин Тимофей Харитонович

Мать: Грухина Ефимия Петрова

Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Грухин Андрей Ларионович

Мать ребёнка: Грухина Федосия Михайлова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Васса Ларионовна

Мать ребёнка: Грухина Федосия Михайлова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Грухина Неонила Ларионовна

Мать ребёнка: Грухина Федосия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Федосия Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1839
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
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