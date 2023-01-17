Грухина (Машковцева) Федосия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Грухин Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Васса Ларионовна
Отец ребёнка: Грухин Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Грухина Неонила Ларионовна
Отец ребёнка: Грухин Ларион Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834