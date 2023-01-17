Грухина (Машковцева) Федосия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Машковцева) Федосия Михайлова

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Место рождения

Григория Коковихина, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Машковцев Михаил Сидорович

Мать: Машковцева Елена Иванова

Григория Коковихина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Грухин Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Грухин Ларион Тимофеевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Васса Ларионовна

Отец ребёнка: Грухин Ларион Тимофеевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Грухина Неонила Ларионовна

Отец ребёнка: Грухин Ларион Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Ларион Тимофеевич

Смерть
После 1834
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