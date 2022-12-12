Огородников Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Огородников Фёдор Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Огородников Тить Петрович
Мать ребёнка: Огородникова Катерина Григорьева
Рождение ребёнка
1724
Сын: Огородников Ларион Петрович
Мать ребёнка: Огородникова Катерина Григорьева
Рождение ребёнка
1726
Сын: Огородников Карп Петрович
Мать ребёнка: Огородникова Катерина Григорьева
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Грухина Ефимия Петрова
Мать ребёнка: Огородникова Катерина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764