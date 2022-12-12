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Огородников Пётр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Огородников Фёдор Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Огородников Тить Петрович

Мать ребёнка: Огородникова Катерина Григорьева

Рождение ребёнка
1724

Сын: Огородников Ларион Петрович

Мать ребёнка: Огородникова Катерина Григорьева

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Огородников Карп Петрович

Мать ребёнка: Огородникова Катерина Григорьева

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Грухина Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Огородникова Катерина Григорьева

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Катерина Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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