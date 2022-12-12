Огородников Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Огородников Григорий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Огородников Иван Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Огородников Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Зиновия Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710