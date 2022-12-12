Огородников Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Огородников Григорий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Огородников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Огородников Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Зиновия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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