Огородников Тить Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Рождение ребёнка
1750
Сын: Огородников Игнат Титович
Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Параскева Титовна
Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Огородников Филип Титович
Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Домника Титовна
Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Васелиса Титовна
Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородников Титович
Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764