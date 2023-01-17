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Огородников Тить Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Огородников Пётр Фёдорович

Мать: Огородникова Катерина Григорьева

Рождение ребёнка
1750

Сын: Огородников Игнат Титович

Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Параскева Титовна

Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Огородников Филип Титович

Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Домника Титовна

Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Огородников Лев Титович

Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Васелиса Титовна

Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородников Титович

Мать ребёнка: Огородникова Параскева Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Параскева Степанова

Место жительства
Неизвестно
Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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