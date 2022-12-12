Огородникова (Орлова) Параскева Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Огородников Игнат Титович
Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Параскева Титовна
Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Огородников Филип Титович
Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Домника Титовна
Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Васелиса Титовна
Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородников Титович
Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764