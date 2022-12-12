Огородникова (Орлова) Параскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Орлова) Параскева Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Огородников Игнат Титович

Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Параскева Титовна

Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Огородников Филип Титович

Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Домника Титовна

Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Огородников Лев Титович

Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Васелиса Титовна

Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородников Титович

Отец ребёнка: Огородников Тить Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Тить Петрович

Смерть
После 1764
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