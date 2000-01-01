Лебедева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Лебедев Илья Федорович

Отец ребёнка: Лебедев Федор

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Омельченко Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Лебедев Федор

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лебедев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Лебедев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкалов Мария Федоровна

Отец ребёнка: Лебедев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Федор

Смерть
Неизвестно
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