Лебедева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Лебедев Федор
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Омельченко Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Лебедев Федор
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лебедев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Лебедев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкалов Мария Федоровна
Отец ребёнка: Лебедев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Федор
Смерть
Неизвестно