Омельченко (Лебедева) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко (Лебедева) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Лебедев Федор

Мать: Лебедева Надежда

Рождение ребёнка
1922

Сын: Омельченко Николай Никифорович

Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич

Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
18.08.1926

Дочь: Ирхина Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Омельченко Федор Никифорович

Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич

Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
10.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич

Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омельченко Никифор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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