Омельченко (Лебедева) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Лебедев Федор
Мать: Лебедева Надежда
Рождение ребёнка
1922
Сын: Омельченко Николай Никифорович
Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
18.08.1926
Дочь: Ирхина Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Омельченко Федор Никифорович
Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
17.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
10.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Омельченко Никифор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно