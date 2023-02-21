Ирхина (Омельченко) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирхина (Омельченко) Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1926

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926

Отец: Омельченко Никифор Андреевич

Мать: Омельченко Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
22.07.1954

Сын: Ирхин Александр Иванович

Отец ребёнка: Ирхин Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Ирхин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ирхин Иван Харитонович

Рождение ребёнка
07.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ирхин Иван Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ирхин Иван Харитонович

Вроде бы ее отдали замуж за Ивана Харитоновича против воли. Рулила старшая сестра Александра - по словам Грамм Валентины Никифоровны
Работа или профессия
Неизвестно
телефонистка на городском коммутаторе
Место жительства
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
2006
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