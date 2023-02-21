Ирхина (Омельченко) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1926
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926
Рождение ребёнка
22.07.1954
Отец ребёнка: Ирхин Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Ирхин Иван Харитонович
Рождение ребёнка
07.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ирхин Иван Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Вроде бы ее отдали замуж за Ивана Харитоновича против воли. Рулила старшая сестра Александра - по словам Грамм Валентины Никифоровны
Работа или профессия
Неизвестно
телефонистка на городском коммутаторе
Место жительства
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
2006