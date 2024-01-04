Ирхин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрхин Александр Иванович

Ирхин Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1954

Дата смерти

01.05.1989

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
13.07.1942
Воинское звание: гвардии казак Место призыва: Кагановичский РВК, Сталинградская обл., Кагановичский р-н Место службы: 11 гв. кд 5 гв. кк 2 УкрФ https://poisk.re/awards/40967105
Рождение
22.07.1954

Отец: Ирхин Иван Харитонович

Мать: Ирхина Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
10.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.05.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close