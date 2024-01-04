Ирхин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1954
Дата смерти01.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
13.07.1942
Воинское звание: гвардии казак Место призыва: Кагановичский РВК, Сталинградская обл., Кагановичский р-н Место службы: 11 гв. кд 5 гв. кк 2 УкрФ https://poisk.re/awards/40967105
Рождение
22.07.1954
Отец: Ирхин Иван Харитонович
Мать: Ирхина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
10.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.05.1989