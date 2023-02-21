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Омельченко Никифор Андреевич

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Место рождения

х.Петровский, Скосырский район Ростовской области, Юг, Россия

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Омельченко Андрей

Мать: Омельченко ?

х.Петровский, Скосырский район Ростовской области, Юг, Россия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Омельченко Николай Никифорович

Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна

Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
18.08.1926

Дочь: Ирхина Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Омельченко Федор Никифорович

Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна

Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
10.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна

Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
12.01.1942
Род войск: пехота Воинское звание: стрелок-красноармеец Литвиновский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омельченко Анастасия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: пропал безвести
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