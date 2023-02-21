Омельченко Никифор Андреевич
Место рождениях.Петровский, Скосырский район Ростовской области, Юг, Россия
Дата рождения1898
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Омельченко Андрей
Мать: Омельченко ?
х.Петровский, Скосырский район Ростовской области, Юг, Россия
Рождение ребёнка
1922
Сын: Омельченко Николай Никифорович
Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
18.08.1926
Дочь: Ирхина Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Омельченко Федор Никифорович
Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
17.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
10.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Омельченко Анастасия Федоровна
Военная служба
12.01.1942
Род войск: пехота Воинское звание: стрелок-красноармеец Литвиновский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: пропал безвести