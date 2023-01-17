Омельченко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Омельченко Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Омельченко Андрей
х.Петровский, Скосырский район Ростовской области, Юг, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омельченко Петр Андреевич
Отец ребёнка: Омельченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омельченко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Омельченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Андреевна
Отец ребёнка: Омельченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омельченко Макар Андреевич
Отец ребёнка: Омельченко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Омельченко Андрей
Смерть
Неизвестно