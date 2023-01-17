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Омельченко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Омельченко Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Омельченко Андрей

х.Петровский, Скосырский район Ростовской области, Юг, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омельченко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Омельченко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омельченко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Омельченко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Андреевна

Отец ребёнка: Омельченко Андрей

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омельченко Макар Андреевич

Отец ребёнка: Омельченко Андрей

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омельченко Андрей

Смерть
Неизвестно
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