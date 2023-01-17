Лебедев Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиС 06.10.1942 по 30.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Лебедев Федор
Мать: Лебедева Надежда
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Лебедева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1927
Сын: Лебедев Иван Ильич
Мать ребёнка: Лебедева Мария Ивановна
Военная служба
С 15.01.1942
Воинское звание: красноармеец 34 стрелковый полк 75 стрелковой дивизии
Награда
01.04.1942
медаль "за боевые заслуги"
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Мария Ивановна
Смерть
С 06.10.1942 по 30.12.1942