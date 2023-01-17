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Лебедев Илья Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

С 06.10.1942 по 30.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лебедев Федор

Мать: Лебедева Надежда

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лебедев Николай Ильич

Мать ребёнка: Лебедева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1927

Сын: Лебедев Иван Ильич

Мать ребёнка: Лебедева Мария Ивановна

Военная служба
С 15.01.1942
Воинское звание: красноармеец 34 стрелковый полк 75 стрелковой дивизии
Награда
01.04.1942
медаль "за боевые заслуги"
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Мария Ивановна

Смерть
С 06.10.1942 по 30.12.1942
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