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Лебедев Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1927

Дата смерти

После 01.12.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927

Отец: Лебедев Илья Федорович

Мать: Лебедева Мария Ивановна

Военная служба
21.11.1944
Воинское звание: ст.лейтенант
Вступление в партию
Неизвестно
ВЛКСМ
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
После 01.12.1945
Причина смерти: погиб в войну
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