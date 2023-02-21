Лебедев Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1927
Дата смертиПосле 01.12.1945
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927
Отец: Лебедев Илья Федорович
Мать: Лебедева Мария Ивановна
Военная служба
21.11.1944
Воинское звание: ст.лейтенант
Вступление в партию
Неизвестно
ВЛКСМ
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
После 01.12.1945
Причина смерти: погиб в войну