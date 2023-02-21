Лебедева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович
Рождение ребёнка
12.08.1927
Сын: Лебедев Иван Ильич
Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович
Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно