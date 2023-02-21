Лебедева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лебедев Николай Ильич

Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович

Рождение ребёнка
12.08.1927

Сын: Лебедев Иван Ильич

Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович

Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Илья Федорович

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