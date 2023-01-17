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Лебедев Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

После 12.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Лебедев Илья Федорович

Мать: Лебедева Мария Ивановна

Награда
10.08.1943
Лебедев Николай Ильич Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1925 Место призыва: Литвиновский РВК, Ростовская обл., Литвиновский р-н Дата поступления на службу: __.__.1943 Воинско... Показать все
Военная служба
1943
Род войск: артиллерия Воинское звание: замковой
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
После 12.06.1945
Причина смерти: не вернулся с войны
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