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Лебедев Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

06.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Лебедев Федор

Мать: Лебедева Надежда

Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
Неизвестно
199 сд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.07.1941
с.Матренки Любарский район Житомирской обл, Украина
Причина смерти: пропал без вести
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