Лебедев Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти06.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Лебедев Федор
Мать: Лебедева Надежда
Место жительства
Неизвестно
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
Неизвестно
199 сд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.07.1941
с.Матренки Любарский район Житомирской обл, Украина
Причина смерти: пропал без вести