Шишкалов (Лебедева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкалов (Лебедева) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Федор

Мать: Лебедева Надежда

Место жительства
Неизвестно
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шишкалов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкалов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкалов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкалов Иван

Смерть
Неизвестно
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
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