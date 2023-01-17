Шишкалов (Лебедева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Федор
Мать: Лебедева Надежда
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкалов Николай Иванович
Отец ребёнка: Шишкалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкалов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкалов Иван
Смерть
Неизвестно