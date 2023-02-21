Шишкалов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкалов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкалов Николай Иванович

Мать ребёнка: Шишкалов Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкалов Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкалов Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкалов Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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