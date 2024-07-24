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Феодосия Алексеевна

Место рождения

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Алексей Леонтьев

Мать: Мария Федорова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 7 лет.
Бракосочетание
23.01.1844 ст.

Муж: Голененков Поликарп Григорьевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Иван Григорьев и Василий Амвросимов из Леднево, Ефим Тимофеев и Гордей Петров из Стрековца.
Рождение ребёнка
18.11.1844 ст.

Дочь: (Голененкова) Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.03.1846 ст.

Дочь: Дарья Поликарповна

Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.07.1848 ст.

Сын: Голенячий Евдоким Поликарпович

Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.03.1858 ст.

Сын: Яков Поликарпович

Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Максим Поликарпович

Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.01.1861 ст.

Сын: Михаил Карпович

Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Смерть
Неизвестно

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