Феодосия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Алексей Леонтьев
Мать: Мария Федорова
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 7 лет.
Бракосочетание
23.01.1844 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Иван Григорьев и Василий Амвросимов из Леднево, Ефим Тимофеев и Гордей Петров из Стрековца.
Рождение ребёнка
18.11.1844 ст.
Дочь: (Голененкова) Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1846 ст.
Дочь: Дарья Поликарповна
Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
22.07.1848 ст.
Сын: Голенячий Евдоким Поликарпович
Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1858 ст.
Сын: Яков Поликарпович
Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Максим Поликарпович
Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
15.01.1861 ст.
Сын: Михаил Карпович
Отец ребёнка: Голененков Поликарп Григорьевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Смерть
Неизвестно