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Голененков Поликарп Григорьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.02.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1818 ст.

Отец: Голой Григорий Федоров

Мать: Ирина Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 1 год.
Крещение
16.02.1818 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Захар Григорьев.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Акилина Поликарповна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
23.01.1844 ст.

Жена: Феодосия Алексеевна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Иван Григорьев и Василий Амвросимов из Леднево, Ефим Тимофеев и Гордей Петров из Стрековца.
Рождение ребёнка
18.11.1844 ст.

Дочь: (Голененкова) Екатерина Поликарповна

Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.03.1846 ст.

Дочь: Дарья Поликарповна

Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.07.1848 ст.

Сын: Голенячий Евдоким Поликарпович

Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Сильвестр Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Василий Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1858 ст.

Сын: Яков Поликарпович

Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Максим Поликарпович

Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.01.1861 ст.

Сын: Михаил Карпович

Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Смерть
Неизвестно

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