Голененков Поликарп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1818 ст.
Отец: Голой Григорий Федоров
Мать: Ирина Осипова
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 1 год.
Крещение
16.02.1818 ст.
Крестный отец Захар Григорьев.
Упоминание
1825
Исповедная роспись
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Акилина Поликарповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
23.01.1844 ст.
Жена: Феодосия Алексеевна
Свидетели Иван Григорьев и Василий Амвросимов из Леднево, Ефим Тимофеев и Гордей Петров из Стрековца.
Рождение ребёнка
18.11.1844 ст.
Дочь: (Голененкова) Екатерина Поликарповна
Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1846 ст.
Дочь: Дарья Поликарповна
Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.07.1848 ст.
Сын: Голенячий Евдоким Поликарпович
Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Василий Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1858 ст.
Сын: Яков Поликарпович
Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Максим Поликарпович
Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.01.1861 ст.
Сын: Михаил Карпович
Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Смерть
Неизвестно