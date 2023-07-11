Василий Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти01.01.1856 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Голененков Поликарп Григорьевич
Мать: не указана
Смерть
01.01.1856 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От колотья.
Похороны
02.01.1856 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область