Василий Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Поликарпович

Василий Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

01.01.1856 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1817 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Голененков Поликарп Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
01.01.1856 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От колотья.
Похороны
02.01.1856 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close