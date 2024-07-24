Алексей Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Климент Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Иустина Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Федорова
Бракосочетание
До 1830
Жена: Мария Федорова
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 43 года.
Смерть
Неизвестно