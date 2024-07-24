Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Климент Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Иустина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Леонтьев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
До 1830

Муж: Алексей Леонтьев

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 42 года.
Смерть
Неизвестно

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