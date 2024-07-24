Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Климент Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Иустина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Леонтьев
Бракосочетание
До 1830
Муж: Алексей Леонтьев
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 42 года.
Смерть
Неизвестно