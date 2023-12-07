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Калашников Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1894

Дата смерти

09.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1894

Отец: Калашников Николай Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.06.1917

Дочь: Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1918

Сын: Калашников Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна

Смерть
09.09.1981

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