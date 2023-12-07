Калашников Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1894
Дата смерти09.09.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1894
Отец: Калашников Николай Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.06.1917
Дочь: Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1918
Сын: Калашников Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна
Смерть
09.09.1981