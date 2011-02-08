Калашников Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1918

Дата смерти

08.02.2011

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1918

Отец: Калашников Михаил Николаевич

Мать: Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.02.2011

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