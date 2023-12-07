Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1897

Дата смерти

26.12.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.06.1917

Дочь: Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Калашников Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1918

Сын: Калашников Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Калашников Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
30.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Михаил Николаевич

Смерть
26.12.1980

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