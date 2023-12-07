Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1897
Дата смерти26.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.06.1917
Дочь: Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Калашников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1918
Сын: Калашников Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Калашников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Михаил Николаевич
Смерть
26.12.1980