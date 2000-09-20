Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1917

Дата смерти

20.09.2000

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
12.06.1917

Отец: Калашников Михаил Николаевич

Мать: Калашникова (Аксаментова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруев Владимир Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруев Владимир Иванович

Смерть
20.09.2000

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