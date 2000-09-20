Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1917
Дата смерти20.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бруев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бруев Владимир Иванович
Смерть
20.09.2000