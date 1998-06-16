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Бруев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1914

Дата смерти

16.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
26.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна

Смерть
16.06.1998

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