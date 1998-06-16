Бруев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1914
Дата смерти16.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бруева (Калашникова) Евгения Михайловна
Смерть
16.06.1998