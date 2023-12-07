Калашников Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1861
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.11.1894
Сын: Калашников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1897
Сын: Калашников Георгий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1899