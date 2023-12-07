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Калашников Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1861

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1861

Отец: Калашников Василий Андреевич

Мать: Калашникова (Бубякина) Парасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова (Пежемская) Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.11.1894

Сын: Калашников Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1897

Сын: Калашников Георгий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1899

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