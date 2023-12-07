Калашникова (Бубякина) Парасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалашникова (Бубякина) Парасковья Федоровна

Калашникова (Бубякина) Парасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

29.01.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Василий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.10.1861

Сын: Калашников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Калашников Василий Андреевич

Смерть
29.01.1892

Мы используем куки для улучшения работы сайта.