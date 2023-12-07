Калашникова (Бубякина) Парасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти29.01.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.10.1861
Сын: Калашников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Калашников Василий Андреевич
Смерть
29.01.1892