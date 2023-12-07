Калашников Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1897
Дата смерти02.02.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1897
Отец: Калашников Николай Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова (Бякова) Капиталина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.06.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова (Бякова) Капиталина Дмитриевна
Смерть
02.02.1938