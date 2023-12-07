Калашников Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Георгий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1897

Дата смерти

02.02.1938

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1897

Отец: Калашников Николай Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова (Бякова) Капиталина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Бякова) Капиталина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Бякова) Капиталина Дмитриевна

Смерть
02.02.1938

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