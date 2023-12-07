Калашникова (Бякова) Капиталина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1905
Дата смерти29.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Георгий Николаевич
Смерть
29.06.1967