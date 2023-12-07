Калашникова (Бякова) Капиталина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Бякова) Капиталина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1905

Дата смерти

29.06.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Георгий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Георгий Николаевич

Смерть
29.06.1967

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