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Полухин Мелентий Прокофьев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.
Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Полухин Прокофий Тимофеев

Мать: Полухина Феврония Васильева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Болдырева Устинья Мелентьева

Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Астафьева Арина Мелентьева (Емельянова)

Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Полухин Семен Мелентьев

Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Полухин Николай Мелентьев

Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Полухин Кондратий Мелентьев

Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Елизавета Мелентьева

Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Полухин Ипат Мелентьев

Мать ребёнка: Полухина Домна Петрова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Полухин Егор Мелентьев

Мать ребёнка: Полухина Домна Петрова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Евдокия Мелентьева

Мать ребёнка: Полухина Домна Петрова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Полухин Веденихт Мелентьев

Мать ребёнка: Полухина Домна Петрова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Домна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Татьяна Веденихтова

Смерть
1800
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
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