Полухин Мелентий Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Болдырева Устинья Мелентьева
Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Астафьева Арина Мелентьева (Емельянова)
Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Полухин Николай Мелентьев
Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Полухин Кондратий Мелентьев
Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Елизавета Мелентьева
Мать ребёнка: Полухина Татьяна Веденихтова
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Полухина Домна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Полухина Домна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Евдокия Мелентьева
Мать ребёнка: Полухина Домна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Полухин Веденихт Мелентьев
Мать ребёнка: Полухина Домна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полухина Домна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800