Полухина (Зуева) Домна Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Евдокия Мелентьева
Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Полухин Веденихт Мелентьев
Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно