Полухина (Зуева) Домна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина (Зуева) Домна Петрова

Место рождения

Солдатское, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Солдатское, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Полухин Ипат Мелентьев

Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Полухин Егор Мелентьев

Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Евдокия Мелентьева

Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Полухин Веденихт Мелентьев

Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Мелентий Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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