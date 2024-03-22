Полухина (Дементьева) Феврония Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина (Дементьева) Феврония Васильева

Место рождения

Яковлево, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлево, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Полухин Мелентий Прокофьев

Отец ребёнка: Полухин Прокофий Тимофеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Полухин Зиновий Прокофьев

Отец ребёнка: Полухин Прокофий Тимофеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Прокофий Тимофеев

Смерть
1764
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
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