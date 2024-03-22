Полухина (Дементьева) Феврония Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Полухин Мелентий Прокофьев
Отец ребёнка: Полухин Прокофий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Полухин Зиновий Прокофьев
Отец ребёнка: Полухин Прокофий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1764