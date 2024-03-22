Полухин Прокофий Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1765
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Полухин Мелентий Прокофьев
Мать ребёнка: Полухина Феврония Васильева
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Полухин Зиновий Прокофьев
Мать ребёнка: Полухина Феврония Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765