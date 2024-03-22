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Полухин Прокофий Тимофеев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Полухин Мелентий Прокофьев

Мать ребёнка: Полухина Феврония Васильева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Полухин Зиновий Прокофьев

Мать ребёнка: Полухина Феврония Васильева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Феврония Васильева

Смерть
1765
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
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