Полухина (Гладких) Татьяна Веденихтова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Болдырева Устинья Мелентьева
Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Астафьева Арина Мелентьева (Емельянова)
Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Полухин Николай Мелентьев
Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Полухин Кондратий Мелентьев
Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Елизавета Мелентьева
Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1771