Полухина (Гладких) Татьяна Веденихтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухина (Гладких) Татьяна Веденихтова

Полухина (Гладких) Татьяна Веденихтова

Место рождения

Вислая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Вислая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Болдырева Устинья Мелентьева

Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Астафьева Арина Мелентьева (Емельянова)

Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Полухин Семен Мелентьев

Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Полухин Николай Мелентьев

Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Полухин Кондратий Мелентьев

Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Елизавета Мелентьева

Отец ребёнка: Полухин Мелентий Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Мелентий Прокофьев

Смерть
1771
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close